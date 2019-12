„Lipizzanertorte“ Anfang Dezember vorgestellt

Doch von Anfang an. Seit Dezember bietet die Spanische Hofreitschule ihre originale Torte an. Am 1. Advent wurde sie noch als „Lipizzanertorte“ feierlich von Geschäftsführerin Sonja Klima und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner angeschnitten.