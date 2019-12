Ein berührendes Stück Zeitgeschichte ist unmittelbar vor Weihnachten aufgetaucht. Ein ehemaliger Schulfreund aus den USA überraschte Chris Lohner nun mit einem Artikel, der im Jahr 1962 in einer kleinen Ortschaft in Michigan erschienen ist. „Für mich ist das ein kleines Weihnachtswunder“, so die bekannte Wienerin.