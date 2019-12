Das Rauchverbot kurbelt das Geschäft mit Wintergastgärten an: Alleine in Wien stieg die Zahl der Ansuchen von 83 im Vorjahr auf 145 für die heurige Saison, insgesamt stellen 230 Wirte Sessel und Tische im Freien auf. 113 von ihnen setzen dabei auf Heizschwammerln. In Niederösterreich unterstützt die FPÖ Wirte mit 100 Euro, wenn sie sich einen oder mehrere Strahler kaufen.