Gegen 11.15 Uhr kam der 48-jährige Bosnier mit Wohnsitz in Deutschland auf der A10 im Bereich der Marktgemeinde Weißenstein, in Fahrtrichtung Villach, auf Grund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse mit seinem Pkw ins Schleudern. In weiterer Folge kam dieser rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die Böschung, prallte gegen zwei Bäume, überschlug sich mehrmals und kam seitlich entgegen der Fahrtrichtung zu liegen. Seine 12-jährige Tochter wurde bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert und kam schwer verletzt auf der Fahrbahn zu liegen. Die am Beifahrersitz befindliche 46-jährige Gattin wurde ebenfalls schwer verletzt. Beide wurden von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Der Lenker blieb unverletzt.