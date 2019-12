„Wir haben die Elektrostrahler, Gas benutzen wir keines, nicht nur im Winter, sondern auch in der wärmeren Jahreszeit in Betrieb, wenn die Gäste länger draußen sitzen wollen, es am Abend aber schon abkühlt“, erklärt der Betreiber von „Thalhammer’s“ am Badeseeareal. Der Stromverbrauch und die Kosten seien überschaubar, aber „wir wollen ja nicht sinnlos die Umgebungsluft aufheizen“, meint der 51-Jährige, der alle Strahler auf Bedarf einzeln ein oder ausschalten kann.