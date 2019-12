Ein Jahr mit vielen politischen Skandalen und persönlichen Verfehlungen geht zu Ende. Die Zeit rund um Weihnachten ist aber auch der perfekte Anlass für einen Rückblick in sozialen Fragen. krone.tv-Moderator Gerhard Koller hat sich mit dem Wiener Dompfarrer Toni Faber über ein mögliches Bettelverbot, die Arbeit der Caritas, die Probleme der Menschen in der Weihnachtszeit und über die große Mitternachtsmesse am Heiligen Abend unterhalten. Das ganze Interview sehen Sie im Video oben.