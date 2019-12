Erdrückend ist die Beweislage gegen einen 34-jährigen Mordverdächtigen aus Österreich: Wie jetzt ans Licht kam, wurden der Mord und die Versuche, diesen zu vertuschen, durch den mutmaßlichen Täter in einem Gästehaus in Viganello bei Lugano in der Schweiz - krone.at berichtete - per Überwachungskamera aufgezeichnet.