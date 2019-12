Besorgniserregende Serie

Derzeit gibt es eine besorgniserregende Serie an Hundediebstählen in Wien: Mitte November war Hündin „Maggie“ vor einem Supermarkt in Liesing entführt worden. Einen Tag später dürfte der Täter, der im Bettlermilieu vermutet wurde, das Tier aber wieder freigelassen haben. „Maggie“ lief bis nach Hause und konnte so von ihrer Familie wieder in die Arme geschlossen werden.