Die Freiwillige Feuerwehr Obervellach musste Sonntagvormittag zu einem Rauchrohrbrand in einer Wohnung im Bezirk Spittal an der Drau ausrücken. Eine 29-jährige Wohnungsbesitzerin hatte ihren Holzofen beheizt und musste kurze Zeit später austretenden Rauch aus dem Kaminrohr feststellen. 28 Mann der Feuerwehr Obervellach unterstützten die hinzugezogene Rauchfangkehrerin. So entstand zum Glück keinerlei Sachschaden.