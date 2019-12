Ein 22-Jähriger aus Steyr fuhr mit seinem Pkw in Neuzeug in Richtung Steyr, auf dem Beifahrersitz saß sein 16-jähriger Bruder. Er musste sein Fahrzeug wegen eines vor ihm fahrenden Geländewagens stark abbremsen. Der Pkw kam ins Schleudern, auf die linke Fahrbahnseite und stieß frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 20-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems. Ein hinter dem Pkw des 20-Jährigen ebenfalls in Richtung Sierning nachfahrender 21-jähriger Steyrer musste seinen Pkw stark abbremsen, lenkte nach rechts aus und prallte gegen die Straßenböschung.