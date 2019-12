Kakao, Kekse und heißer Cider

Diese Worte nahm sich die Fünfjährige zu Herzen - und so baute sie gemeinsam mit ihrer Mutter an einem Sonntag einen Stand auf und verkaufte dort Kakao, Kekse und heißen Cider. Die Kleine schaffte es alleine an diesem Tag, etwa 80 Dollar einzunehmen, die sie an die Schule spendete, um die Essens-Schulden von insgesamt 123 Schülern zu begleichen. „Ich tue das, damit die Kinder keine knurrenden Mägen haben“, so das Mädchen in einem Interview.