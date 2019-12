Dienstleister: Handys nur gereinigt und neu verpackt

Die Lufthansa verweist dem Bericht zufolge auf den britischen Dienstleister Kenyon. Diese Agentur habe im Auftrag der Airline die Geräte, die am Absturzort gefunden wurden, von den französischen Behörden bekommen und dann an die Angehörigen weitergegeben. Doch Kenyon gab laut Krause an, die Gegenstände lediglich mit einem trockenen Tuch gereinigt, neu verpackt und dann an die Familien verschickt zu haben. 60 Handys seien aufgefunden, 50 davon bis jetzt an Angehörige zurückgesendet worden.