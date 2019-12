„Nach allen Gesprächen, die wir in den letzten Monaten mit Alexander Nübel und seinem Berater geführt haben, sind wir über seinen Entschluss nicht sehr überrascht und respektieren diesen selbstverständlich. Verstehen müssen wir seine Entscheidung indes nicht“, so sprach S04- Sportvorstand Jochen Schneider über Nübel, zu lesen in einer Mitteilung auf der Klub-Homepage.