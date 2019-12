Roberto Firmino traf nach Vorbereitung von Sadio Mane. Der Ex-Salzburger hatte einen Löwenanteil an der Entscheidung zugunsten der „Reds“. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat seiner Mannschaft am Samstag nach dem ersten Titelgewinn bei der Klub-WM ein großes Lob ausgesprochen. „Es war unglaublich. Wir haben so viele gute Dinge gemacht, jeder war ziemlich am Limit“, sagte der Deutsche. Die Entscheidung fiel in der Verlängerung und zwar in der 98. Minute. Das Tor sehen Sie hier im Video.