Erst den Ball erkämpft, dann selbst per 16m-Schuss zum 1:1 abgeschlossen! Konrad Laimer sorgte gegen Augsburg für die Trendwende, die für Leipzig mit dem 3:1-Sieg und ersten Herbstmeistertitel endete. Was in München 75.000 Bayern-Fans leiden ließ, auch wenn der Titelverteidiger dank dem späten Doppelschlag zum 2:0 über Wolfsburg den 4-Punkte-Rückstand wahrte.