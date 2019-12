„Noch lieber wäre mir zwar der Titel in der Meisterschaft, aber das Hallenfinale ist auch ein Höhepunkt für die Jungs - vor einem Jahr haben sie noch U17 gespielt“, ließ sich Coach Knapp die Begeisterung von der 1:2-Niederlage im Endspiel nicht trüben. In dem Simon Seidl nach Hofer erst für eine komfortable Kuchl-Führung, dann Kalteis mit dem Anschluss für ein heißes Finish sorgte. In welchem Sejdic per Fallrückzieher knapp am Ausgleich scheiterte. Davor hatte Ganser, mit sieben Turniertoren erfolgreichster Blau-Gelber, die Latte massiert.