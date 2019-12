Unsere Rettungshubschrauber C 11 (ÖAMTC) und RK 1 (ARA) fliegen natürlich auch während der Weihnachtsfeiertage. So stehen sowohl am Stützpunkt in Klagenfurt als auch in Fresach jeden Tag die Hubschrauber-Crews von Sonnenaufgang bis 21.30 Uhr (wetterabhängig) im Einsatz und sorgen für einen raschen Notfalltransport ins Spital.