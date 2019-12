Der Weg hin zur alternativen Mobilität kurbelt den Job- und Umsatzmotor kräftig an, die Wertschöpfungspotenziale sind enorm. Die Bahn ist dabei eine der größten Job-Lokomotiven: 100.000 Beschäftigte arbeiten bereits im Schienengeschäft. Doppelt so viele Arbeitsplätze soll die E-Mobilität in Österreich bringen: 200.000 Beschäftigte werden im Jahr 2030 in der Ladeinfrastruktur-Wartung, im Handel, der Produktion tätig sein, so die Prognosen.