In der bei einem Brand zerstörten Pariser Kathedrale Notre-Dame wird in diesem Jahr zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahrhunderten keine Weihnachtsmesse gefeiert. Der Dekan von Notre-Dame, Patrick Chauvet, wird die Mitternachtsmesse zu Weihnachten stattdessen in der Kirche Saint-Germain l‘Auxerrois am Louvre feiern, wie die Gemeinde am Samstag bestätigte.