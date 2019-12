Dusan Bajevic ist am Samstag als neuer Fußball-Teamchef von Bosnien-Herzegowina präsentiert worden. Der 71-jährige Ex-Torjäger, der in den 1970er-Jahren in 37 Länderspielen für Jugoslawien 29 Treffer erzielte, soll sein Heimatland noch zur EM 2020 führen. Dafür sind Ende März Play-off-Heimerfolge gegen Nordirland sowie den Sieger der Partie Slowakei gegen Irland notwendig.