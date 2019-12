Ich merke schon, dass um die Weihnachtstage in der Ordination mehr los ist. An den Feiertagen ist jeweils ein Kollege pro Sprengel im Bereitschaftsdienst und über die Nummer 141 erreichbar. Einen wirklichen Engpass hat es aber in den vergangenen Jahren noch nie gegeben“, berichtet Dr. Thomas Kranabetter aus Schüttdorf. Die medizinische Versorgung sei auf jeden Fall gegeben, die Patienten müssten sich wenn dann auf längere Wartezeiten einstellen.