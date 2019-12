Elektriker Andi Zopf ist noch im Arbeitsstress. „Die Lieferanten machen Druck und sind nur noch eingeschränkt erreichbar.“ Der St. Gilgener ist auf einer Baustelle in St. Wolfgang zu Gange. Er kümmert sich um die Heizungen von vier Apartments. Vor Weihnachten will er so weit es geht, fertig sein. Ruhezeiten sind nicht einhaltbar. Die gönnt er sich auch am Heiligen Abend nicht. „Ich bin über Weihnachten bereit. Bei einem Notfall bin ich da.“