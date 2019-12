Mit annähernd Schallgeschwindigkeit über einen ausgetrockneten See in der Kalahari-Wüste: In Südafrika testet das britische Unternehmen Bloodhound einen Rennwagen der besonderen Art: Mit einem Boliden auf Stahlrädern, der von einem Kampfjet-Treibwerk angetrieben wird, will man 2020 den Geschwindigkeitsweltrekord für ein Fahrzeug am Boden angreifen.