Der FC Barcelona hat einen großen Schritt in Richtung Winterkönig-Titel in der spanischen Fußball-Meisterschaft gemacht. Die Katalanen setzten sich am Samstag gegen Alaves klar mit 4:1 durch und bauten den Vorsprung auf Verfolger Real Madrid für einen Tag auf drei Punkte aus. Die „Königlichen“ sind am Sonntag gegen Athletic Bilbao im Einsatz und haben das um fünf Treffer schlechtere Torverhältnis.