Samstagmorgen, 8.30 Uhr, Reschenstraße: Ein 47-jähriger Deutscher fährt von Prutz kommend in Richtung Nauders. Mit im Auto sitzen noch ein 77-jähriger Mann und seine 71-jährige Frau. Aus bisher ungeklärter Ursache streift der 47-Jährige laut Polizei plötzlich ein entgegenkommendes Auto, in dem sich eine tschechische Familie befindet. Das Fahrzeug kommt daraufhin ins Schleudern, dreht sich um die eigene Achse und kommt am Bankett zum Stillstand. Der 16-jährige Sohn des tschechischen Lenkers wird erheblich verletzt.