Das hätte schlimm ausgehen können. Ein 25-jähriger Mann hatte am Samstag nach Mitternacht eine Pizza in den heißen Backofen gelegt und war eingeschlafen. Die Pizza verkohlte im Ofen und die Küche füllte sich mit Rauch. Zum Glück wurde der Rauchmelder aktiviert und ein Nachbar hörte Samstagfrüh das Piepsen. Der 25-Jährige reagierte aber weder auf das Piepsen, noch auf das Klopfen seines aufmerksamen Nachbarn. Die Feuerwehr Radenthein musste mittels Steckleiter auf den Balkon der Wohnung im zweiten Obergeschoß vordringen und die Balkontür öffnen. Der Mann - er war ansprechbar - konnte aus der verrauchten Wohnung gerettet werden. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung mit der bereits eingetroffenen Rettung ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Im Einsatz standen 14 Mann der Feuerwehr Radenthein mit zwei Fahrzeugen, das Rote Kreuz und ein Radentheiner Polizist.