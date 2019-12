Das Jahr 2019 war ein Jahr, dass in die Geschichtsbücher eingehen wird. Der Ibiza Skandal rund um Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus und daraus resultierend die Absetzung der türkis-blauen Bundesregierung, der Aufstieg einer neuen globalen Klimabewegung unter der Schirmherrschaft von Greta Thunberg und der endgültige Bruch Großbritanniens mit der Europäischen Union waren nur einige wenige bedeutende Ereignisse, die 2019 stattfanden. Was unsere Leser am meisten bewegte, können Sie hier nachlesen.