Derzeit gibt es im gesamten Bundesland nur einen Kontrollplatz für die Brummis. Dieser befindet sich auf der Tauernautobahn A10 in Fahrtrichtung Süden bei Kuchl. Deswegen will Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) entlang der B156 zwischen Lamprechtshausen und Salzburg den ersten im unterrangigen Straßennetz errichten. Ein Grund: Das künftige Lkw-Transit-Fahrverbot auf der Strecke. „Wir müssen das Fahrverbot auch scharf kontrollieren. Um bestmögliche Kontrollen sicherzustellen, arbeiten wir derzeit an einem Konzept für einen LKW-Kontrollplatz“, so Schnöll. In der Steiermark zeigt ein solcher bereits Wirkung. Einen Standort gibt es derzeit aber noch nicht. Bereits fix ist der Ausbau jener Station an der A10. Diese soll überdacht werden um auch bei schlechtem Wetter genaue Kontrollen zu ermöglichen.