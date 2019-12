Bundespräsident Alexander Van der Bellen lud am 15. Mai im Rahmen seines Russlandbesuchs, Präsident Wladimir Putin zu den Jubiläums-Festspielen im kommenden Jahr in Salzburg. Landeshauptmann-Stellvertreter und Kulturreferent Heinrich Schellhorn sieht Putin aber nicht als idealen Gast der Festspiele an – im Gegensatz zur deutschen Kanzlerin Angela Merkel, die immer willkommen sei.