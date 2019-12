1. Stefan Kraft (AUT) 356

2. Ryoyu Kobayashi (JPN) 340

3. Karl Geiger (GER) 297

4. Daniel-Andre Tande (NOR) 273

5. Kamil Stoch (POL) 246

6. Philipp Aschenwald (AUT) 232

7. Anze Lanisek (SLO) 188

8. Yukiya Sato (JPN) 178

9. Marius Lindvik (NOR) 147

10. Dawid Kubacki (POL) 144

11. Peter Prevc (SLO) 137

12. Killian Peier (SUI) 129

13. Johann Andre Forfang (NOR) 129

14. Daniel Huber (AUT) 117

15. Robert Johansson (NOR) 112

16. Jan Hörl (AUT) 102