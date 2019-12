Mühlviertel und Böhmen

„Wir haben auch eine Marionettenkrippe in der Ausstellung“, ist Eibensteiner stolz. Um das Warten auf das Christkind zu verkürzen, kann man damit die Heilsgeschichte nachspielen. Zweites Prunkstück, das in der Wächterklause aufgebaut worden ist: Das Schloss der Rosenberger wird zur Kulisse für eiserne Krippenfiguren, „als Erinnerung an den Eisernen Vorhang, der Böhmen und das Mühlviertel so lang trennte und nun schon vor 30 Jahren hochgezogen wurde“, meint Eibensteiner. Die Schau läuft bis 2. Februar 2020.