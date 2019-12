Udo Jürgens war in seinem Todesjahr 2014 noch einmal auf Tournee, absolvierte dabei im stolzen Alter von 80 Jahren noch 26 Konzerte in nur sechs Wochen. Für Februar und März 2015 waren weitere 18 Auftritte geplant. Zwei Wochen nach seinem letzten Auftritt in Zürich brach Udo Jürgens dann während eines Spaziergangs in Gottlieben in der Schweiz bewusstlos zusammen und starb wenig später im Krankenhaus.