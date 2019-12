Die Schwedin Jonna Sundling und der Franzose Lucas Chanavat haben am Samstag in Planica in Abwesenheit zahlreicher Topathleten die Skatingsprint-Weltcupsiege geholt. Das ÖSV-Trio Lisa Unterweger (45.), Tobias Habenicht (41.) und Benjamin Moser (46.) scheiterten am Einzug in die K.-o.-Phase der besten 30.