Noch ohne ihre neuen Trainer Carlo Ancelotti und Mikel Arteta haben Everton und Arsenal in der englischen Fußball-Premier-League den Anschluss an die oberen Tabellenränge weiter verloren. Vor den Augen des von Everton etwa eine Stunde vor Anpfiff offiziell verpflichteten früheren Napoli-Trainers Ancelotti kamen beide Mannschaften am Samstag nur zu einem müden 0:0.