Der niederländische Nationalspieler Daley Blind fällt wegen einer Herzmuskelentzündung auf unbestimmte Zeit aus. Der Innenverteidiger von Meister Ajax Amsterdam hatte am 10. Dezember im Champions-League-Spiel gegen Valencia über Schwindelgefühle geklagt. Die Niederlande sind am 18. Juni in Amsterdam der zweite EM-Gegner von Österreichs Nationalmannschaft.