So wie am 24. Dezember – 11 bis 13 Uhr und 17 bis 18 Uhr – sollen freilich auch die Darbietungen steirischer Künstler zum Spenden animieren. Die Zuspielungen vom stimmigen Weihnachtsmarkt auf dem Grazer Schloßberg sind längst im Kasten. Unter anderem waren dort The Schick Sisters (vormals Dornrosen), Opus, Turning Point mit dem unverwüstlichen Alex Rehak, Carl Peyer& Günter Timischl, Simone & Charly Brunner zu Gast.