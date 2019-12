Taxiinnung versucht ein Anreizsystem zu installieren

Seit dem Vorjahr versucht die Wirtschaftskammer Tirol, genauer gesagt die Taxiinnung, in Innsbruck ein Anreizsystem von Öko-Taxis zu installieren. Ähnlich dem Modell in Graz, wo es für jedes E-Taxi 5000 € gibt. In Innsbruck gibt es dafür keinen Cent. Aber vielleicht kommt nun doch Bewegung in die Sache. Denn die ÖVP in Person von Stadtparteiobmann Christoph Appler fordert, dass bei den „E-Taxis der Turbo gezündet wird.“