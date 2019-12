Tierisch feiern in den Gassen der Altstadt

Die Altstadt erwacht um 14 Uhr zum Leben – eine Herde stampfender, dampfender Maschinenwesen aus recycelten Fahrrädern fasziniert an der Ottoburg. Die Riesenspiele aus Holz am Köhleplatz trainieren Teamgeist, Gleichgewicht, Kreativität und Feinmotorik. Für Unterhaltung sorgen die italienischen Straßenspiele „Ludobus Legnogiocando“ in der Herzog-Friedrich-Straße. Riesen-Klang-Räder, Stiefelflöten und weitere tönende Attraktionen können am Domplatz erforscht werden.