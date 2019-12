Nach mehr als zweijähriger vergeblicher Suche hat die Polizei in einem Mehrfamilienhaus im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen einen seit 2017 vermissten Jugendlichen entdeckt - versteckt im Kasten in der Wohnung eines Mannes unter Pädophilieverdacht. Marvin war im Alter von 13 Jahren verschwunden. Er befindet sich nun in einem Krankenhaus, wo sein psychischer Zustand untersucht wird. Gegen den 44-jährigen Verdächtigen wurde dann am Samstag Haftbefehl erlassen, auch sein 77 Jahre alter Vater war vorläufig festgenommen worden.