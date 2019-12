Maßnahme bis Ostern

Das Land will mit den Maßnahmen - wie bereits im Sommer - Ausweichverkehr von der Autobahn in die anliegenden Ortschaften unterbinden. Bestimmte Straßen werden bis Ostermontag, den 13. April 2020, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen für „Stauflüchtlinge“ gesperrt.