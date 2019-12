Auch Prinz Philip an Weihnachten nicht bei Familie?

Auch der 98 Jahre alte Prinz Philip könnte beim traditionellen Weihnachtsfest der Royals in Sandringham fehlen. Er war am Freitag in eine Londoner Klinik eingewiesen worden. Der Buckingham-Palast sprach von einer reinen Vorsichtsmaßnahme und wollte keine Details nennen. Am Samstag wurde der Eingang zum Krankenhaus weiterhin bewacht.