Die österreichischen Biathleten haben beim Biathlon-Weltcup in Le Grand Bornand in der Verfolgung eine Pleite erlitten. Bester ÖSV-Athlet am Samstag war einmal mehr Julian Eberhard, der aber von der zehnten Startposition mit fünf Strafrunden auf Rang 16 zurückfiel. Den Sieg holte sich zum vierten Mal im sechsten Saisonrennen Weltcup-Titelverteidiger Johannes Thingnes Bö.