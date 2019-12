Die Weihnachtszeit im Krankenhaus verbringen zu müssen, ist nicht leicht zu verkraften. Um ihren Patienten Penn Pennington, der an Krebs leidet, ein wenig aufzumuntern, stimmte eine Krankenschwester gemeinsam mit dem Mann in einem Spital im US-Bundesstaat Tennessee ein Weihnachtslied an. Das Video des Gänsehautmoments geht nun um die Welt - und sorgt für zahlreiche feuchte Augen.