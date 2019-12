Eins gegen eins plus 3000. So sieht die Rechnung aus, mit der sich Mensur Suljovic heute ab ca. 22 Uhr (live auf dazn.com) bei der Darts-WM in London arrangieren muss. Denn der Wiener trifft heute vor 3000 Zuschauern beim Spektakel im Alexandra Palace auf die Engländerin Fallon Sherrock, die in der ersten Runde als erste Frau ein Match bei der Darts-WM gewann.