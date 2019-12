Am Freitagabend wollte ein Pkw-Lenker (61) an einer Kreuzung in Eugendorf in die Kirchbergstraße abbiegen. Ein Autofahrer (38) fuhr ihm ungebremst ins Heck. Beide Lenker und die Beifahrerin des 61-Jährigen, alle aus dem Flachgau, wurden verletzt. Ein Alkomattest ergab 1,66 Promille beim 38-Jährigen.