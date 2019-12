Das Nachrichtenmagazin „profil“ hatte bereits Anfang Dezember aus dem Audiomitschnitt der Betriebsversammlung zitiert, in der „ZiB 2“ am Freitagabend wurden zwei Aussagen des Bundesgeschäftsführers ausgestrahlt. In den Passagen bekennt Deutsch offen, dass sich die Partei aktuell keinen Wahlkampf leisten könnte. Sollte es Neuwahlen geben, so Deutsch, „dann wird das, das sage ich auch ganz offen, der erste Wahlkampf sein ohne Plakate, ohne Inserate“. Zudem müsse sich die Partei mit dem Gedanken anfreunden, künftig Spenden zu lukrieren. Dass der ORF diese Teile des Mitschnitts veröffentlichte, sorgte postwendend für Aufregung.