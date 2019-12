Zum 5. Todestag von Udo Jürgens präsentiert die Big Band der Militärmusik Kärnten ein neues Musikvideo mit einem Medley der größten Hits des Sängers. Oberstleutnant Dietmar Pranter nimmt dabei nicht nur am Flügel Platz, sondern trumpft auch gesanglich auf. Udo Jürgens hätte am 30. September 2019 seinen 85. Geburtstag gefeiert, sein Todestag jährte sich am heutigen Samstag, 21. Dezember, zum fünften Mal.