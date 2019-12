Der Vorarlberger Luca Hämmerle hat sich am Samstag bei seinem Sturz beim Snowboardcross-Weltcup in Cervinia eine Gehirnerschütterung zugezogen. Darüber hinaus habe der 23-Jährige aber keine weiteren Verletzungen erlitten, teilte Österreichs Skiverband (ÖSV) nach einer umfassenden Untersuchung von Hämmerle im Krankenhaus in Aosta am Samstagabend mit.