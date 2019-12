Der frühere Skisprung-Weltmeister Severin Freund wird bei der am 28. Dezember beginnenden Vierschanzentournee definitiv nicht an den Start gehen. Das Fehlen des 31-Jährigen, der in dieser Saison noch keinen Einsatz absolviert hat, hatte sich bereits angedeutet. Am Samstag kam vom Sprung-Chef der Deutschen, Stefan Horngacher, die Bestätigung.