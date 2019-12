Der Weltcup der Ski Crosser in Innichen ist am Samstag wegen zu viel Neuschnees abgesagt worden. In die Wertung kam das Qualifikationsergebnis vom Freitag, die Sieger sind Kevin Drury (CAN) und Marielle Berger Sabbatel (FRA). Als beste Österreicher kamen Katrin Ofner bzw. Sandro Siebenhofer jeweils auf Rang zehn. Adam Kappacher wurde Elfter. Für Sonntag (13.30 Uhr) ist ein weiteres Rennen geplant.